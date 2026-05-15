Türkiye'de 'sosyal çürüme' olarak adlandırılan kontrolsüz sosyal medya kullanımı, yetkililerin de konuya ilişkin acil eylem planları hazırlamalarına neden oldu.



TikTok başta olmak üzere birçok sosyal medya platformu üzerinden her gün milyonlarca kullanıcı canlı yayın açarken, platformlar içerisinde yer alan 'bağış' uygulaması, tarafların kolay para kazanmak uğruna 'aşırı' davranışlarda bulunmasına neden olabiliyor.





Uygulamadaki kullanıcıların dikkatini çekerek daha fazla gelir ve etkileşim elde etmek isteyen yayıncılar, her yayınlarında bir öncekinden daha abartılı davranışlarda bulunması sosyal medyayı adeta bir 'sanal pavyon' haline getirdi.



MİLYONLARCA LİRA SANİYELER İÇİNDE EL DEĞİŞTİRİYOR



Uygulama içerisinde yayıncılara 'hediye' adı altında gönderilebilen ve gerçek paraya dönüştürülen tokenler, platforma olan ilginin sürekli canlı kalmasına neden olmakta.



Öte yandan uygulama içerisinden gönderilebilen milyonlarca liralık hediyeler, dijital medya-okuryazarlığı olmayan insanların varını yoğunu kısa sürede kaybetmesine neden olabiliyor. Müge Anlı'nın sunduğu programa katılan ve mağdur olduğunu belirten Kadir Cem Düdük, yaşadığı yalnızlığın ardından TikTok'ta tanıştığı kişiler uğruna milyonlarca liralık maddi kayıplar yaşadığını belirtti.



TİKTOK UĞRUNA HEM EVİ HEM TARLASI ELİNDEN GİTTİ

Hiç tanımadığı annesi Fatma Balakan’ı bulmak için yardım istediğini belirten Düdük, babasıyla annesinin ayrılmasının ardından annesinin izini kaybettiklerini söyledi. Düdük’ün maddi kayıplarına ilişkin anlattıkları ise en dikkat çeken detay oldu.

Düdük, TikTok canlı yayınlarıan hediye göndermek için ‘jeton’ satın aldığın ancak daha sonra kontrolünü kaybettiğini söylerken, durumun bir süre sonra kontrolden çıktığını anlattı.

Düdük, önce tarlasını sattığını söylerken daha sonra da borçları yüzünden evinin icralık olduğunu söyledi. Düdük evi akrabasına satmak zorunda kaldığını söylerken, anlattıkları sosyal medyanın gündemine oturdu.