Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sık sık vurgulanan üretim, yatırım ve istihdam hedefleri kapsamında stratejik önemde gösterilen bölgede, yatırımcılar bugün temel altyapı eksikleri nedeniyle üretime geçemiyor. Elektrik kesintileri, su yetersizliği, doğalgaz eksikliği ve internet altyapısındaki sorunlar nedeniyle sanayiciler ciddi mağduriyet yaşadıklarını dile getiriyor.

FABRİKALAR HAZIR ALTYAPI YOK

Teknova OSB’de yatırım yapan çok sayıda sanayici, milyonlarca liralık yatırımla fabrikalarını tamamlamasına rağmen üretime başlayamadığını belirtiyor. Bölgedeki bazı işletmelerin tankerlerle su taşıdığı, üretim sistemlerini ise jeneratörlerle ayakta tutmaya çalıştığı ifade ediliyor.

Yatırımcılar, yıllardır aynı sorunların konuşulduğunu ancak somut bir çözüm üretilmediğini savunarak yönetimi eleştiriyor. Bölgedeki sanayiciler, “Elektrik sorunu bitmiyor, su sorunu çözülmüyor, internet altyapısı hala yetersiz. Bu kadar başarısız bir tabloya rağmen neden değişiklik yapılmıyor?” sözleriyle tepkilerini dile getiriyor.

“TEKNOVA PLANSIZLIĞIN SEMBOLÜNE DÖNÜŞTÜ”

Sanayiciler, Teknova OSB’nin Elazığ için üretim ve istihdam merkezi olması gerekirken plansızlık ve yönetim zafiyetinin sembolü hâline geldiğini ifade ediyor. Altyapı eksiklerinin yatırım ortamını doğrudan etkilediğini belirten yatırımcılar, yaşanan sorunların hem ekonomik kayba hem de yatırımcı güveninin sarsılmasına neden olduğunu kaydediyor.

Yaklaşık 6,5 milyon metrekarelik alan üzerine kurulan Teknova OSB, Yazıkonak’taki 1. OSB’nin doluluk oranına ulaşmasının ardından Elazığ’ın ikinci büyük sanayi hamlesi olarak kamuoyuna sunulmuştu. Ancak gelinen noktada yatırımcıların üretim yerine altyapı sorunlarıyla mücadele etmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

SORUN YALNIZCA ALTYAPI DEĞİL

Sanayi çevreleri ise bölgede yaşanan tablonun yalnızca teknik eksikliklerle açıklanamayacağını savunuyor. Sorunun aynı zamanda yönetim anlayışıyla ilgili olduğunu belirten çevreler, yıllardır çözülemeyen problemlerin artık Elazığ'ın sanayi geleceğini tehdit ettiğini ifade ediyor. Bölgedeki yatırımcılar, kamu kaynakları ve devlet teşvikleriyle desteklenen Teknova OSB’nin yeniden işlevsel hale getirilmesi için acil adım atılması gerektiğini vurgularken, yaşanan krizin Elazığ’ın önemli bir sanayi fırsatını kaybetmesine yol açabileceği uyarısında bulunuyor.