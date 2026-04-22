Sivas'ın Yenimahalle semtinde dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası, bir yayanın mucizevi kurtuluşuna sahne oldu. Hayri Sığırcı Caddesi üzerinde seyir halinde olan Y.E.D. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarında bulunan bir markete ve ardından yanındaki kuruyemiş dükkanına şiddetli bir şekilde çarparak kaldırımda yan yattı.

SANİYELERLE GELEN MUCİZE

Kaza anına ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri, yaşanan tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Kayıtlarda, otomobilin dükkanlara çarparak devrildiği sırada kaldırımda yürüyen bir vatandaşın, ters dönen aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu görüldü. Aracın üzerine doğru geldiğini fark eden yayanın hamlesi, olası bir can kaybını önledi.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Şiddetli çarpmanın etkisiyle her iki iş yerinde de ciddi boyutta maddi hasar meydana gelirken, takla atan aracın sürücüsü Y.E.D. kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Çevredeki vatandaşların büyük panik yaşadığı olayla ilgili emniyet güçleri inceleme başlattı. Görüntülerde aracın dükkanları adeta biçerek devrildiği o anlar, hafızalardan silinmeyecek cinsten bir kazayı kayda geçirdi.