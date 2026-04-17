Salı günü Şanlıurfa ve çarşamba günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarının ardından okullarda güvenlik tedbirleri artırılırken, bugün Şanlıurfa'da bir öğretmene daha bıçaklı saldırı girişiminde bulunuldu.



Siverek ilçesindeki Dumlupınar Ortaokulu'nda bir veli, okul müdürü ile yaşadığı tartışmanın ardından bıçakla öğretmene saldırma girişiminde bulundu. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucunda saldırgan etkisiz hale getirilerek gözaltına alınırken, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, olayda herhangi bir yaralanmanın olmadığını duyurdu.



