Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda ilçede "Torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 28 mahalleye eş zamanlı operasyon yapıldı. İlçedeki 45 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 37 kişi yakalandı, 1 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi, firari durumdaki 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanma aparatları, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda fişek ele geçirildi. İlçede 5 Mayıs 2026'da düzenlenen operasyonda da 46 kişi tutuklanmıştı.

