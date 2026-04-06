Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) adeta taşeronun insafına terk ettiği deprem konutlarının şantiyeleri, ödenmeyen maaşlar ve eylemlerin ardından, işçi güveliği ve denetimsizlik konusu ile tartışmalara neden oldu. Sendikacılara göre taşeron firmalar denetim eksikliğinden faydalanırken, kaçak işçi sorunu derinleşiyor.

Hatta bazı şantiyelerin adeta ‘Mülteci Kampı’na döndüğü öne sürüldü. Sendika temsilcileri, mahalle aralarındaki 4-5 katlı binaların şantiyelerinde işçi güvenliğinin, deprem konutlarının yapıldığı TOKİ şantiyelerinden daha iyi durumda olduğunu iddia etti.

Afet bölgesinde maaş

ödemelerine ilişkin sorunların son aylarda giderek artığını belirten İnşaat-İş Sendikası Örgütlenme Sorumlusu Yunus Özgür, “Afet bölgesinde taşerona teslim edilen TOKİ şantiyeleri, işçi güvenliğinde berbat durumda.

Mahalle arasındaki 4-5 katlı binaların şantiyeleri işçi güvenliği açısından daha iyi. Taşeron firma, bir baret, iş ayakkabısı verip işçiyi bırakıyor. Tek dertleri, işlerin hızlı bitmesi; iş güvenliği, maaşların zamanında ödenmesi umurlarında değil” dedi.

‘ZAMANINDA ÖDEYEN YOK’

“Deprem bölgesinde adeta son 6 aydır inşaatlar neredeyse işçilere ücret ödenmeden yapılıyor” iddiasında bulunan Özgür, “Taşeronun keyfine bırakılan iş güvenliği, ücret gaspı ve yapıların sağlamlığına dair sorunlar çözülmeli” diye konuştu.

Devrimci Yapı, İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası Genel Başkanı Özgür Karabulut da “İşçi, maaşını iki aydan önce alamıyor. Çoğu şantiyede yemekhaneler, yatakhaneler berbat durumda. Deprem bölgesine yönelik toplumsal duyarlılık azalınca işçi de firmaların insafına kaldı. İşçiye maaşını zamanında ödeyen firma kalmadı” açıklamasını yaptı.

“İş Kanunu’na aykırı çok uygulama var”

Özgür Karabulut, “Denetimler Allah’a emanet. Şikayet ettik ama denetimler artırılmadı. İstanbul Tuzla’da, Sazlıbosna’da durum böyle. Şantiyelerdeki ücret, barınma, beslenme sorunları acilen çözülmeli. İş Kanunu’na aykırı bir ton uygulama var. Yetersiz denetim hem kaçak işçi sayısının yükselmesine hem de işçi güvenliğinin rafa kalkmasına neden oluyor. Vinç operatörü kaynaklı kazaların yüzde 90’ı TOKİ şantiyelerinde yaşanıyor” diye konuştu.

‘Şantiyeler kaçak işçi dolu’

Deprem bölgesindeki şantiyelerde taşeron eliyle çok sayıda kaçak işçi çalıştırıldığını aktaran Karabulut, “Normalde büyük projelerde bu tür durumlara rastlanmaz. TOKİ projeleri fiili olarak ne yazık ki denetim dışı. TOKİ şantiyelerinde yerli de yabancı da kaçak işçi sayısı çok fazla. Hatta bazı projelerde şantiyeler adeta mülteci kampı gibi. TOKİ’nin deprem bölgesindeki şantiyeleri kaçak göçmen işçi kaynıyor. Deprem bölgesinde bu tür sorunların yaşanmaması gerekirken tablo tam tersi” dedi.