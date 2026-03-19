19 Mart operasyonunun birinci yılında dün akşam Saraçhane'de gerçekleştirilen mitingin ardından gözaltına alınıp İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen 4 kişiden, 2004 doğumlu iki genç, Ramazan Bayramı öncesi tutuklandı. Gençlerden birine “cumhurbaşkanına hakaret” ve "görevi yaptırmamak için direnme" diğerine ise "görevi yaptırmamak için direnme” suçlaması yöneltildi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının tutuklanmasıyla sonuçlanan 19 Mart operasyonun birinci yılında Saraçhane'de dün akşam yapılan mitingin ardından bir grup genç gözaltına alındı. İstanbul Valiliği'nin, gözaltılarla ilgili açıklamasında, "Programın devam ettiği sırada, yüzlerini maskeyle kapatan bir grup, polis tedbirleri kapsamında alana getirilen bariyerlere saldırmıştır" ifadesine yer verildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de gözaltına alınanlardan 19'unun, 18 yaşın altında olduğunu duyurdu. Çelik, gelişmelere ilişkin ikinci açıklamasında ise "Gözaltına alınan 35 gencimizden 31'i emniyetteki sorgusundan sonra serbest bırakıldı, 4 gencimiz ise savcılığa sevk edildi. Hukuk komisyonumuzla birlikte süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Diğer iki kişi ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.