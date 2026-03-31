Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önünü açacak CHP Kurultayı’nın iptali talebini, “konusuz kalması” ve “aktif husumet yokluğu” gerekçesiyle reddetmişti.

Kararın istinafa taşınmasıyla süreç yeniden kritik bir döneme girdi. İlk derece mahkemesinin ret kararının ardından dosyanın istinafa gitmesi, kulislerde de yankı buldu. Gözler şimdi istinaf kararında.

"BU KEZ İŞ CİDDİYE BİNDİ"

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, köşe yazısında CHP Kurultayı iptali davasının daha kritik bir aşamaya geldiğini belirtti.

Selvi, şu ifadeleri kullandı:

-CHP Kurultayı’yla ilgili “mutlak butlan” kararı tam bir yılan hikayesine döndü. Önce madde madde gidelim. CHP’li eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş CHP Kurultayı’nın iptali hakkında dava açtı.

-Lütfü Savaş’ın talebi kabul edilse CHP’ye “mutlak butlan” kararı alınması gündemdeydi. Ankara 42.Asliye Hukuk Mahkemesi,“konusuz kalması” ve “aktif husumet yokluğu” nedeniyle iptal davasının reddine karar verdi.

-Yani mutlak butlan kararı vermedi. Lütfü Savaş bunun üzerine kararı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. Şimdi İstinaf Mahkemesi’nden çıkacak karar bekleniyor.

-Birkaç kez ‘mutlak butlan kararı çıktı, Kılıçdaroğlu şu tarihte CHP’nin başına geçecek’ diye yayınlar yapan gazeteciler oldu. Ama bu haberler doğru çıkmadı. Ben hem onlardan hem de Kılıçdaroğlu ekibinden bağımsız olarak takip ediyorum.

-Bu kez mutlak butlan işi ciddiye bindi. Ankara kulislerinde İstinaf Mahkemesinin Ankara 42.Asliye Hukuku Mahkemesinin verdiği kararı bozacağı konuşuluyor.

-Kararı bozup yeniden yargılama yapılması için Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesine mi gönderecek, yoksa kendisi doğrudan yargılama yapıp mutlak butlan kararı mı verecek? orası belli değil.