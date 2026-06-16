CHP hakkında verilen ‘mutlak butlan’ kararıyla ‘erken-baskın seçim’ tartışmaları devam ederken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, erken seçim için 16 Nisan 2028 Pazar gününü önerdi.



Uçum, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığı ve anayasa tartışmalarına ilişkin bir yazı kaleme aldı. “Erken seçim” kavramı yerine “seçimlerin yenilenmesi” kavramının kullanılması gerektiğini belirten Uçum, Türkiye’nin bir erken seçim ihtiyacının olmadığını ifade etti ve “Genel olarak içinde bulunduğumuz dönemde dünyada ve bölgedeki tüm gelişmelere rağmen Türkiye, siyasal sistemin işleyişi açısından olağanüstü bir durum içinde değildir. Ayrıca meclis ve hükümeti yenilemeyi gerektiren istisnai bir koşul da yoktur” dedi.





Yazısında genel seçimler için 16 Nisan 2028 tarihini işaret eden Uçum, şöyle dedi: “2027’nin son çeyreği ila 2028’in ilk çeyreğini oluşturan altı aylık periyotta seçimlerin yenilenmesi konusunun seçimlerin hangi günde yapılacağına odaklanacağı öngörülebilir. Olası günlerden biri de 16 Nisan 2028 Pazar günüdür.”



SEMBOLİK GÜN



Uçum “TBMM’nin böyle bir kararı alması halinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kabul edildiği referandumun günü olan 16 Nisan’da yani referandumun on birinci yıl dönümünde genel seçimlerin yapılması güçlü bir sembolik mana da taşır” dedi.



NORMAL ŞARTLAR ALTINDA SEÇİM TARİHİ 7 MAYIS



Erdoğan'ın yeniden adaylığı için anayasa referandumuna ihtiyaç olmadığını ifade eden Uçum, normal şartlarda 7 Mayıs 2028’de yapılması gereken Cumhurbaşkanı seçimlerinin Meclisin “2028’de 9 Şubat ila 15 Şubat’a gelen günlerden herhangi birinde” erken seçim kararı alması halinde yapılabileceğini ifade etti. Uçum, “Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ihtiyacı vardır” dedi.









