Şarkıcı Nez, yıllar önce yaşadığı olaylara ilişkin dikkat çeken iddialar ortaya attı. Nez'in açıklamaları sonrasında; bir dönem aynı müzik şirketinde yer aldığı sanatçının kim olduğu merak ediliyor.

“AİLEME SİLAH GÖSTERİLDİ”

Yaşadığı sürecin yalnızca kariyeriyle sınırlı kalmadığını belirten Nez, ailesinin de tehdit edildiğini iddia etti. Ünlü şarkıcı, “Aileme silah gösterildi” sözleriyle yaşadığı korku dolu günleri anlattı.

SAĞLIĞI BOZULDU, DAVALAR KAYBETTİ

Bu süreçte sağlık sorunları yaşadığını ifade eden Nez, aynı zamanda çok sayıda dava kaybettiğini dile getirdi. Yaşadıklarının hayatını derinden etkilediğini söyledi:

''Şimdi her şey geçmişte kaldı. Herkes kalmasını elbet bir gün yaşar. Kısacası canlar aslında hikaye içinde çok hikaye var; ben ve ailem çok susmak zorunda kaldık ve artık hala bu isimlerle anılmak bize eski travmaları hortlatıyor. Sağlığımdan olduğum aylar, yıllar geçirdim. Sayısını bile bilmediğiniz davalar açıldı, her birini kaybettim!! Biz yine de sustuk ve o yılları, yapılanları ben ve ailem gömdük! Şunu bilmenizi isterim ki sizin annenize hiç silah gösterildi mi!!! Evladı ile tehdit edildiniz mi!! Artık bu konulardan biz uzağız, bizden uzak Allah'a yakın''

“YANIMDA SADECE ONLAR VARDI”

Nez, o dönemde kendisine destek olan isimleri de açıkladı. Ünlü şarkıcı, Davut Güloğlu ve kardeşlerinin kendisini koruduğunu belirtti.

İşte Nez'in gündem olan açıklaması:

''Bilmediğiniz öyle eksik noktalar var ki canlarım... Sizin gördüğünüz ve size verilmek istenilen buydu. O dönem ki şirketimize geçen yeni şarkıcımız zaten yeni yengemiz olmuştu hepimiz şahit olduk! Hanımefendi bizi aynı şirkette istemediği için resmen bir savaş başladı! Ama size sürekli Nez ve Davut hikayesi verildi. O dönem Davut beni savunabilen, koruyabilen tek insandı. Ne olursa olsun yukarıda Allah var, kardeşleri ile beni birçok şeyden korudular.