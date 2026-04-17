Şarkıcı Rıza Tamer Şişman, reçeteli ilaçlarını içtikten bir süre sonra fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi evinde yapılan Şişman, arkadaşı Ş.T.E. eşliğinde ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
ŞÜPHELİ BULUNDU: OTOPSİ YAPILACAK
Durumu ağır olan Şişman, buradaki müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye sevk edildi. Şişman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Şişman'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine Cumhuriyet savcısı tarafından inceleme yapıldı. Şişman'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
“BENDEN SONRA” ŞARKISIYLA ÜNLENDİ
2004 yılında Popstar'a katılarak adını duyuran Rıza Tamer, yarışmayı üçüncü olarak tamamladı. Tamer, sokak müzisyenliği yaparken seslendirdiği “Benden Sonra” şarkısıyla seneler sonra şöhret oldu.
Paylaşılan bir video ile hayatı değişen Tamer, bir röportajında paradan nefret ettiğini söylemiş ve “Şöhretin sevilecek bir tarafı yok” demişti. Eski eşiyle pandemi dönemindeki maddi sıkıntılar nedeniyle boşandığını anlatan Rıza Tamer, aşk acısı sebebiyle sokaklara düştüğünü anlatmıştı.
"KALIRSAM STAR OLURUM" DEMİŞTİ
Popstar yarışmasının jüri üyesi Deniz Seki ile olan diyaloguyla gündeme gelmişti. Deniz Seki, Rıza Tamer'e yarışma sırasında "Sen çok ukalasın, sinir bozucu bir tavrın var" sözleriyle çıkışmıştı.
Rıza Tamer ise bu sözlere yanıt olarak "Ben kalırsam star olurum ama sizin kararınız önemli. Star olmak sadece sesle değil, sahne enerjisiyle de olur. Türkiye’de birçok güzel ses var" şeklinde yanıt vermişti.
'GÜZEL UYU GÜZEL RIZA'
Rıza Tamer'in ani vefatı ünlüler dünyasını yasa boğdu. Aylar önce Tamer ile düet yapan Zeynep Bastık da üzüntüsünü “Çok üzgünüm, çok şaşkınım. Kalbine ve yeteneğine şahit olduğum için şanslı hissediyorum kendimi. Güzel uyu güzel Rıza” sözleriyle paylaştı.
'TAM SESİNİ BULMUŞKEN, HAYAT SUSTUR'
Deniz Seki de Rıza Tamer'e “Bazen hayat, tam sesini bulmuşken susturur insanı… Rıza Tamer’i kaybetmişiz. Ah Rıza acılarıyla, yaralarıyla ama en çok da sesiyle dokundu bize. Yolculuğa uzaktan değil, kalpten tanıklık ettim. Bir insanın küllerinden doğmaya çalışmasını izlemek… Ve tam ayağa kalkmışken onu kaybetmek. Bazı hikayeler yarım kalmaz, içimize yazılır. Sesin burada, bizde, şarkılarında yaşamaya devam edecek. Huzurla uyu” diye veda etti.
'DAHA İKİ HAFTA ÖNCE YAYINDAYDIK'
Züleyha Ortak ise paylaşımında “Daha iki hafta önce yayındaydık. Mekanı cennet olsun. Düşe kalka çıktığı merdivenleri ve hikayesini gençlere örnek teşkil etsin diye anlatmıştı. Umut doluydu çok üzüldük” dedi.
Rıza Tamer'in son olarak şarkıcı Alya Şahinler ile “Deli Kız” adlı şarkıda düet yaptığı ve şarkının henüz yayınlanmadığını ortaya çıktı