Minik Serçe, Sezen Aksu’nun “Biz de Yeniden Başlarız” albümünde yer alan şarkı, bazı dinleyiciler tarafından Deniz Seki’nin eserine benzetildi. Bu benzerlik sosyal medyada da geniş yankı buldu.

BENZERLİĞİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Sezen Aksu'nun ''Canım Olmaz Ki'' şarkısı, Deniz Seki'nin ''İyisin Tabi'' şarkısına benzetildi. Ancak Sezen Aksu cephesinden konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, “Canım Olmaz Ki” adlı eserin 2013 yılında, Mohamed Fouad’ın seslendirdiği “Bean Edeak” adlı orijinal besteye dayanarak Türkçe söz yazılmasıyla ortaya çıktığı belirtildi. Projenin o dönemde yalnızca demo aşamasında kaldığı ve yayınlanmadan rafa kaldırıldığı ifade edildi.

2013'TE HAZIRLANMIŞ

Ayrıca Deniz Seki’nin seslendirdiği “İyisin Tabi” eserinin de aynı orijinal beste üzerine farklı söz yazarı tarafından uyarlanarak yayınlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, “Canım Olmaz Ki”nin, 2013 yılına ait müzikal bir çalışmanın gün yüzüne çıkarılmış versiyonu olduğu vurgulandı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

'' Orijinal dilinde Mohamed Fouad tarafından yorumlanan Bean Edeak isimli besteye Sezen Aksu bir yorumcu dostunun ricası üzerine Türkçe söz yazmış ancak proje 2013 yılında henüz demo aşamasında, yayınlanamadan rafa kaldırılmıştı.

İsra Gülümser’in aynı orijinal beste üzerine yazdığı Türkçe sözler ile “İyisin Tabi” eseri ise Deniz Seki tarafından yorumlanarak ülke çapında büyük beğeni bulmuştu.''