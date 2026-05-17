Yazılım şirketi Sensay'in kurucusu Dan Thomson, Filipinler'in Palawan eyaletinde satın aldığı adada yapay zekaya dayalı yeni bir idari sistem kurduğunu duyurdu. Şirketinin adını taşıyan "Sensay Island" isimli adanın yönetimi için Winston Churchill, Nelson Mandela, Sun Tzu ve Leonardo da Vinci gibi tarihi şahsiyetlerin düşünce yapısını taklit eden yapay zekalı botlardan bir konsey oluşturuldu.

TEKNOLOJİ MİLYONERLERİNİN YENİ DENEY ALANI

Son dönemde teknoloji milyonerleri ve kripto girişimcileri, kendi yazılımlarını ve liberteryen ideallerini test etmek amacıyla fiziksel bölgeler edinerek sanal topluluklar kurma eğilimi gösteriyor. "Network State" (Ağ Devleti) konseptinin bir parçası olan bu girişimler, uluslararası hukukta henüz resmi bir tanınırlığa sahip olmasa da kitlesel fonlamalarla büyümeyi hedefliyor. Thomson’ın projesinin de bu amaca hizmet eden deneysel bir model olduğu belirtiliyor.

ADANIN MEVCUT NÜFUSU BİR KİŞİ

Projenin iletişim danışmanı Emily Keogh, adada şu an kalıcı olarak yaşayan tek insanın, bakım işlerinden sorumlu "Mike" isimli bir görevli olduğunu açıkladı. Thomson, mülkiyet ve geliştirme haklarına dair resmi belgeleri doğrulama taleplerine henüz yanıt vermemiş olsa da adada yaklaşık 30 villalık bir yerleşim alanı inşa etmeyi ve bölgeyi dalış turizmine açmayı planlıyor.

12 BİN KİŞİ İKAMET BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Uluslararası hukuki bir geçerliliği olmamasına rağmen, adada yaşamak ve ikamet hakkı almak için küresel çapta yoğun bir ilgi oluştu. Girişimci Dan Thomson, sistemin duyurulmasının ardından beklediklerinin çok üzerinde bir taleple karşılaştıklarını belirterek, adada yaşamak için halihazırda yaklaşık 12 bin kişinin başvuru formunu doldurduğunu ifade etti.