Nisan 2026'da gerçekleşen olayda, 105 bin sterlin ödeyerek daire sahibi olan fotoğrafçı Phoebe Irving, taşınma günü koridorda bulunan ve kat planında yer almayan gizemli kapıyı açtı. Satış sürecinde emlakçıların basit bir depolama alanı olduğunu iddia ettiği bölümün, aslında üç yatak odası büyüklüğünde müstakil bir yaşam alanı olduğu anlaşıldı. Bu keşif, 26 yaşındaki alıcının mülk değerini ve kullanım alanını beklenmedik şekilde artırdı.

EMLAKÇILARIN "DEPO" DEDİĞİ ALAN ÜÇ ODA BÜYÜKLÜĞÜNDE ÇIKTI

Taşınma öncesi yapılan incelemelerde, söz konusu odanın anahtarlarının getirilmediği ve alanın sadece kısıtlı bir depo olduğu belirtilmişti. Dairesine yerleştikten sonra kapıyı açan Irving, içeride bambaşka bir daire birimiyle karşılaştığını bildirdi. Irving, "Bir dolaptan çok daha büyüktü, sanki evin içinde ikinci bir daire gibiydi. İki kat daha fazla alana sahip olduğumu görünce şok oldum," ifadelerini kullandı.

105 BİN STERLİNLİK DAİREDE REKOR ALAN ARTIŞI

İki yıl boyunca bireysel tasarruf hesabında (ISA) biriktirdiği 10 bin sterlinlik peşinatla evi satın alan Irving'in, bu keşifle birlikte oda sayısı dörde yükseldi. Ekstra alanın mülk değerine yapacağı katkı dikkat çekerken, yeni alanın sinema salonu veya giyinme odası olarak tasarlanması planlanıyor. Ancak dairenin uzun süredir boş olması nedeniyle, ortaya çıkan yeni bölümlerin kapsamlı bir tadilat sürecine ihtiyaç duyduğu belirtildi.

TADİLAT MALİYETLERİ YENİ BİR SORUN YARATTI

Beklenmedik oda keşfi kullanım alanını genişletse de, mülk sahibi için ek mali yükleri beraberinde getirdi. Dairenin banyosu ve gizli odalarının ciddi onarım gerektirdiğini belirten Phoebe Irving, mevcut bütçesinin bu denli büyük bir alanın tadilatı için yeterli olmadığını açıkladı. Liverpool'da yaşanan bu olay, emlak piyasasında kat planı ve mülk incelemelerinin önemini yeniden gündeme getirdi.