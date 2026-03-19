Yunanistan’da gerçekleştirilen son araştırma, jeopolitik gerilimin doğrudan tüketici davranışlarına yansıdığını ortaya koydu. Market alışverişinden sosyal yaşama kadar birçok alanda değişim dikkat çekti.

TÜKETİCİ PSİKOLOJİSİ ALARM VERİYOR

Araştırma sonuçlarına göre toplum genelinde kaygı seviyesi hızla yükseldi. Tüketicilerin yüzde 57’si kendini endişeli hissederken, yüzde 27’si yüksek stres yaşadığını belirtti.

Yalnızca yüzde 3’lük bir kesim gelişmelerden etkilenmediğini ifade etti.

Artan endişe, doğrudan tüketim alışkanlıklarına yansıdı. Katılımcıların yüzde 72’si davranışlarını değiştirdiğini belirtirken, yüzde 35’i harcamalarını azalttı. Yüzde 25’lik kesim sosyal aktivitelerini kısıtlarken, yüzde 10’u temel ihtiyaç ürünlerini stoklamaya yöneldi.

En büyük endişe kalemleri ise fiyat artışları, ürün kıtlığı ve tedarik zinciri sorunları oldu.

SAVAŞ SONRASI KAYGILAR BÜYÜDÜ

Şubat ayı verileriyle karşılaştırıldığında değişimin boyutu daha net ortaya çıktı. Önceden gıda fiyatları ve enerji faturaları öne çıkarken, savaş sonrası dönemde endişeler genişleyerek ürün bulunabilirliği ve piyasa istikrarına kadar uzandı.

Uzmanlara göre bu durum, ekonomik belirsizliğin derinleştiğine işaret ediyor.

EKONOMİK BASKI ZATEN YÜKSEKTİ

Dünya genelinde tüketici davranışlarını ve perakende verilerini analiz eden NielsenIQ'nun 9-12 Mart tarihleri arasında yaptığı araştırma da Yunanistan’daki hane halklarının önemli bir bölümünün zaten zorlandığını da ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 57’si gelirlerinin yalnızca temel ihtiyaçlara yettiğini belirtirken, sadece yüzde 13’ü mali durumunda iyileşme olduğunu ifade etti.

Bu tablo, savaş öncesinde de kırılgan olan ekonominin yeni gelişmelerle daha fazla baskı altına girdiğini gösterdi.

TÜKETİCİ ‘TASARRUF MODUNA’ GEÇTİ

Belirsizlik ortamında tüketiciler daha temkinli hareket etmeye başladı. Katılımcıların yüzde 68’i fiyatları yakından takip ettiğini, yüzde 76’sı indirim ve kampanyalara yöneldiğini belirtti.

Her 10 kişiden 8’i en uygun fiyatı ararken, tüketicilerin yarısı alışverişlerini sıkı bir bütçe planına göre yapıyor.

2006-2025 dönemine ait veriler, tüketim miktarlarının büyük ölçüde sabit kaldığını ancak fiyatların yaklaşık yüzde 30 arttığını ortaya koydu.

BELİRSİZLİK TÜKETİMİ DÖNÜŞTÜRÜYOR

Uzmanlara göre Orta Doğu’daki savaşın etkileri kısa vadede sınırlı kalmayacak. Artan fiyatlar, tedarik sorunları ve ekonomik kaygılar, Yunanistan’da tüketim alışkanlıklarını kalıcı olarak değiştirebilir.