Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Japon sushi zinciri Kura Sushi'nin Amerikan iştiraki olan Kura Sushi USA firmasından milyonlarca dolarlık hisse satın aldı.

ABD Hükümet Etik Ofisi tarafından yayınlanan resmi rapora göre söz konusu yatırımın değeri 1 milyon dolar ile 5 milyon dolar arasında bulunuyor.

Nasdaq borsasında 2019'dan beri işlem gören Kura Sushi USA şirketi dünyanın en büyük ekonomisinde restoran zincirleri işletiyor.

SADECE SUŞİ İLE SINRLI KALMADI

Hükümet Etik Ofisi tarafından 14 Mayıs tarihinde yayınlanan dönemsel işlem raporu dikkat çekici detaylar içeriyor.

Belgelere göre Donald Trump yılın ilk üç ayında tam 3 bin 600 kez menkul kıymet ve belediye tahvili alımı ile satımı yaptı.

Trump bu süreçte sadece sushi zincirine yatırım yapmadı. Kendisi aynı zamanda yarı iletken devi Nvidia ile yazılım şirketi Adobe gibi Amerikan kurumsal dünyasının devlerinin de hisselerini satın aldı.

Bu devlerin yanı sıra bulut bilişim firması Oracle ve uçak üreticisi Boeing de Trump'ın listesinde yer alıyor.

Mevcut yasalara göre Amerikan başkanlarının varlıklarının belirli bir kısmını kamuoyuna açıklaması gerekiyor. Bir başkanın tahvil ve menkul kıymet ticareti yapması tamamen yasal bir zemin üzerinde ilerliyor. Fakat Trump'ın ticaret raporunda adı geçen şirketlerin birçoğunun ABD hükümeti ile aktif ticari anlaşmaları bulunuyor.

Üstelik Trump ve aile üyeleri Washington tarafından desteklenen çeşitli sektörlerde de iş işletiyor. Bu alanlar arasında kripto para ile askeri insansız hava araçlarının yanı sıra kritik mineraller ve nükleer enerji gibi sektörler listede bulunuyor.

SERVETİNİ NEREDEYSE 3 KAT ARTIRDI

Yapılan yatırımlar Trump'ın servetindeki hızlı yükselişi de beraberinde getirdi. Forbes verilerine göre Donald Trump'ın net varlığı 2026 yılında 6.5 milyar dolara kadar yükseldi.

Bu miktar kendisinin ikinci başkanlık dönemine başlamadan önce yani 2024 yılındaki 2.3 milyar dolarlık servetine kıyasla büyük bir artış anlamına geliyor.

Son mali raporlar ABD başkanının borsa operasyonları ve stratejik yatırımlarla ekonomik gücünü katladığını net şekilde gösteriyor.