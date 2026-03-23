Dün gece gerçekleşen İsrail hava saldırıları sırasında Türkiye sınırına yakın İran şehirleri bombaların hedefi oldu.

İsrail uçakları Tebriz'e bombalar yağdırırken Hakkari, Yüksekova'nın hemen karşısındaki Urmia kentindeki binalara füzeler isabet etti.

İran ilk yardım ekipleri vurulan binaya ulaştı. Ağır hasar alan ancak ayakta kalan bina içersinde insanlar molozların altında kaldı. Ekipleri bu kişileri enkazın altından çıkarttı.

Tebriz'de ise durum çok daha ağır oldu. Askeri noktaları vurduğu iddia eden İsrail Türkiye sınırının karşısındaki kuzey şehrine bombalar yağdırdı. Beşten fazla apartman vuruldu.

Kaç kişinin öldüğü ya da yaralandığı bilinmese de ölü sayısı her geçen gün artıyor. İran Kızılayı'na göre savaşın başından beri 1.500'den fazla İranlı saldırılar sonucu yaşamını yitirdi, onbinden fazla kişi ise yaralandı.

ABD/İSRAİL'İN GÖZÜNÜ KAN BÜRÜDÜ

Tebriz ve Urmia şehirleri en çok hedef alınan noktalar olmasa da ABD ve İsrail'in Tahran, Hürremebad ve Natanz gibi bölgelerdeki hedeflere ulaşamaması saldırıların başka bölgelere kaymasına sebep oldu.

İran'daki 'askeri noktalara' yapıldığı iddia edilen saldırıların ise yelpazesi her geçen gün genişliyor. Geçen hafta dünyanın en büyük gaz üretim tesisi olan Pars Sahası'nı vuran İsrail büyük bir intikam saldırısını tetikledi.

Şimdiyse ABD Başkanı Trump yarın 02:44'den itibaren, Hürmüz Boğazı'nın açılmaması halinde İran'daki elektrik altyapısın vuracaklarını duyurdu.

İran'ın halkını koruyacağını iddia eden İsrail/ABD koalisyonu savaş ilerledikçe önceki sözlerinden dönerek daha ölümcül saldırgan taktikleri uygulamaya başladı.