İstanbul’da görev yapan Cumhuriyet Savcısı H.G., telefonla gerçekleştirilen dolandırıcılık girişiminin hedefi oldu.

Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan kişiler, “hesabınızda şüpheli işlem tespit edildi” diyerek savcıyı paniğe sevk etti.

Bu süreçte H.G.’nin hesabından toplam 850 bin lira çekildi.

Olay, 24 Nisan günü mesai bitiminin ardından yaşandı.

Evine gitmek üzere yola çıkan Savcı H.G., 212 alan kodlu sabit bir numaradan arandı.

Telefonda konuşan kişi, banka hesabında olağan dışı hareketler bulunduğunu söyleyerek mobil bankacılık uygulamasına giriş yapmasını talep etti.

DOLANDIRICILARIN TUZAĞINA DÜŞTÜ

Mobil bankacılık uygulamasına giren H.G., hesabından yüksek tutarda para transferi yapıldığını fark etti.

Şüpheli kişi, gönderilen hesabın tanınıp tanınmadığını sorduktan sonra işlemin iptali için yeniden arayacağını söyleyerek telefonu kapattı.

Sabah’ta yer alan habere göre, dolandırıcı bu kez “ters işlem” adı altında iptal yapılacağını belirterek Savcı H.G.’ye 370 bin liralık kredi çektirdi.

Ardından bu tutarın da daha önce gönderilen hesaba EFT ile aktarılmasını istedi.

Talimatları yerine getiren H.G., kısa süre sonra hesabına erişemeyince durumdan şüphelendi.

Banka ile iletişime geçen savcı, toplamda 850 bin lira dolandırıldığını öğrendi.

Yaşadığı şokun ardından Savcı H.G., şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında polis ekipleri Musa D. (53), Ramazan T. (32) ve Ece D. (19) isimli üç şüpheliyi gözaltına aldı.