Bursa’nın Orhangazi ilçesi, sabahın erken saatlerinde zincirleme bir trafik kazasına sahne oldu. Orhangazi-İznik kara yolu üzerinde meydana gelen olayda, kontrolden çıkan bir otomobilin elektrik direğine çarpmasıyla başlayan kazalar zinciri, arkadan gelen bir motosikletin de sürece dahil olmasıyla ağırlaştı.

Edinilen bilgilere göre olay, sabah saat 06.00 sularında gerçekleşti. İznik istikametinden Orhangazi yönüne seyir halinde olan 23 yaşındaki Eda K. idaresindeki 34 GB 0642 plakalı otomobil, keskin bir virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Yol kenarında bulunan beton elektrik direğine şiddetle çarpan otomobil, çarpışmanın etkisiyle savrularak yol kenarındaki tarlaya uçtu.

Kaza anında çarpmanın şiddetiyle kökünden kopan beton direk kara yoluna devrildi. O esnada aynı istikamette ilerleyen Berkan Eray P. (24) yönetimindeki 16 BFG 616 plakalı motosiklet, yola serilen dev direği fark edemeyerek üzerinden geçti ve devrildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada; otomobil sürücüsü Eda K., araçta bulunan Nida G.U. (18) ile motosiklet sürücüsü ve yanındaki Oktay E. (35) yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi’ne sevk edilen yaralılardan sürücü Eda K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlanırken, devrilen direğin ve hasarlı araçların yoldan çekilmesiyle ulaşım yeniden normale döndü. Jandarma ekipleri, kazanın kesin nedenine ilişkin geniş çaplı bir inceleme başlattı.