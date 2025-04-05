Elveda Rumeli'nin Fatma'sı, 7 Numara'nın Zeliha'sı Şebnem Sönmez, boykot paylaşımları sebebiyle TRT'de rol aldıkları dizilerin kadrosundan çıkartılan oyunculara destek verdi.

Sönmez sosyal medya hesabından verdiği tepki de TRT'de rol aldığı 7 Numara dizisini hatırlattı.

"25 YILDIR 1 KURUŞ TELİF ÖDEMEDEN..."

"TRT'de 2000 yılından beri sayısız tekrarla oynatılan 7 Numara dizisinin başrol oyuncusuyum. Boykotu destekledim, destekliyorum. 7 Numara'dan hiçbir oyuncusuna 1 kuruş telif ödemeden, 25 yıldır kazanan TRT bu diziyi kaldırsın. Madem beni atamıyorsun kadrodan, sen de beni boykot et TRT ne dersin?

Hem devletin kanalı ol hem katkı payını kes hem oyuncuya telif vermeden 1000 kez tekrar yayınla, reklam ve farklı kanal satışından gelir elde et, 25 yıldır FSEK yasasını uygulama, hem de sana uymuyor diye işten çıkar! E hadi beni de 7 No dan çıkar o zaman!"

2 Nisan 2025 günü tüketim boykotuna ilişkin paylaşımları sebebiyle TRT'de Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat dizi kadrosundan çıkartıldı. Pusat'a destek veren ve TRT yapımlarında rol alan Boran Kuzum, Furkan Andıç, Başak Gümülcinelioğlu ve Eray Ertüren de yer aldıkları TRT yapımlarının kadrolarından çıkarıldı.