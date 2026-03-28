Yüksek Seçim Kurulu'nun, belde statüsü kazanan bölgelerde mahalli idareler seçimlerinin yapılmasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Alınan kararla birlikte üç ildeki beş farklı merkezde seçmenler yerel yöneticilerini belirlemek üzere yeniden sandık başına gidecek.
YSK kararına göre; Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik ile Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Gümüşhane'nin Merkez ilçesine bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa yerleşim yerlerinde 7 Haziran 2026 Pazar günü seçim heyecanı yaşanacak. Bu merkezlerde gerçekleştirilecek oylamayla beldelerin yeni belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri belirlenmiş olacak.