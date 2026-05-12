Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, YouTube’da hazırladığı yeni programıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Son bölümde evlenecek çiftlere yönelik yaptığı açıklamalar ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Sayan’ın düğün masraflarına ilişkin yorumları ve “IBAN” önerisi dikkat çekti.

''HİÇ UĞRAŞMAYIN NİKAH YAPIN''

7 kez evlilik yapan Seda Sayan, programında evlilik hazırlığı yapan gençlere seslenerek düğün kültürünü eleştirdi. Sayan, “Altın toplayacağız diye düğün yapıyorsunuz ama astarı yüzünden pahalıya geliyor. Hiç uğraşmayın, nikah yapın, IBAN verin” ifadelerini kullandı.

''DOĞRUDAN PARA GÖNDERSİN''

Ünlü sanatçı, düğünlerdeki geleneksel uygulamalara da değinerek bohça ve takı törenlerini gereksiz bulduğunu söyledi. Sayan, “Aslında IBAN akıllıca. En azından doğrudan para gönderirsin. Eskiden kim ne taktı diye liste yapılırdı, sonra aynı takı geri beklenirdi” dedi.





Oğlu Oğulcan’ın evliliğiyle ilgili de konuşan Sayan, yurt dışında evlenmesinin daha doğru olacağını düşündüğünü belirterek, “Kimseyi memnun edemezsiniz. Yemeği beğenmezler, gelinliğe kusur bulurlar” ifadelerini kullandı.

Seda Sayan’ın bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar “gerçekçi”, “abartılı” ve “haklı” gibi farklı yorumlarla tartışmaya katıldı.