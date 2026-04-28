Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, katıldığı bir programda İstanbul'un kalabalığından dert yandı. Sayan, megakentin nüfus yoğunluğuna ve özellikle toplu taşıma araçlarındaki duruma değindi. Ulaşım sırasında karşılaşılan zorlukları ifade eden Sayan, "Metroda kokuya da kalabalığa da katlanacaksın. Ayakta da geleceksin, oturarak da geleceksin; İstanbul insanı sıkmasın mı? Kimisi ter kokuyor, kimisi başka kokuyor, kimisi tiner kokuyor. Hayat şartları böyle" ifadelerini kullandı.
PASAPORT ÖNERİSİ YAPTI
Nüfus yoğunluğunun azaltılması gerektiğine dikkat çeken Sayan, kente girişlerin belirli bir sistemle sınırlandırılmasına yönelik bir öneri sundu. Sayan, konuyla ilgili olarak, "Ne yapacaksın biliyor musun? İstanbul’a pasaport vereceksin. Fazla kişi girmeyecek, nüfus azalacak" şeklinde konuştu.
Sayan'ın açıklamaları sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girmeyi başardı.