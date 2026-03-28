Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, engelli aracı almak isteyen kişilerin hastanede görevli doktor ve sağlık çalışanlarıyla işbirliği yaparak sahte rapor aldığı iddiaları üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet suçlamalarıyla yürütülen çalışmalarda, şüpheliler teknik ve fiziki takibe alınarak iletişimleri denetlendi.
Yürütülen incelemeler neticesinde toplam 60 kişi hakkında araştırma yapıldı ve operasyon için düğmeye basılarak 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet ve savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin 7'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 2 kişi ise serbest bırakıldı.
Başsavcılıktan yapılan resmi açıklamada, soruşturmanın adli makamlarca titizlikle koordine edildiği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, yürütülen soruşturma çerçevesinde usulsüz şekilde alınan sahte engelli raporlarıyla satın alındığı tespit edilen tüm araçların üzerine satılamaz şerhi konulduğu bildirildi.