Olay, dün saat 23.30 sıralarında şehir merkezinde meydana geldi. Kent merkezine inerek sokaklarda dolaşan yaban domuzu, farklı noktalarda karşılaştığı 3 kişiye saldırıp yaralanmalarına neden oldu. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan yaban domuzunun Turgut Özal Bulvarı’nda yaya geçidinden karşıya geçen bir kişiye saldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Saldırının ardından bir süre daha bölgede dolaşan yaban domuzu, daha sonra gözden kayboldu.