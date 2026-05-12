Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde 2012 yılında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Er Uğur Sağdıç’ın naaşı, ailesinin başvurusu üzerine Tokat’ın Turhal ilçesinden İstanbul’a nakledildi.
3 Eylül 2012 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Sağdıç, memleketi Turhal’da toprağa verilmişti. İstanbul’da yaşayan şehit ailesi, oğullarının kabrini daha sık ziyaret edebilmek amacıyla cenazenin nakli için Tokat Valiliği’ne başvuruda bulundu. Başvurunun kabul edilmesinin ardından nakil işlemleri başlatıldı.
ASKERİ TÖREN DÜZENLENDİ
Turhal ilçesindeki Yavşan Mezarlığı’nda bulunan şehit kabrinin açılması sırasında yetkililer ve askerler hazır bulundu.
Dualarla kabirden çıkarılan şehit Uğur Sağdıç’ın naaşı, Türk bayrağına sarılı tabuta konuldu. Askerlerin omuzlarında taşınan tabut, daha sonra Turhal Belediyesi’ne ait cenaze nakil aracına yerleştirildi.
İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLECEK
İstanbul’a gönderilen şehit cenazesinin, Yenidoğan Mezarlığı’nda düzenlenecek törenin ardından yeniden defnedileceği öğrenildi.