Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde görev başında şehit olan polis memuru Emrah Koç’tan geriye kalan görüntüler Türkiye’nin yüreğini burktu. Memleketi Van’daki baba evinin önünde çocuklarla bilmece çözüp kahkahalar attığı anlar ortaya çıkan Koç’un, mesai arkadaşlarıyla türkü söylediği görüntüler de duygusal anlara neden oldu.

Tekirdağ’da çıkan çatışmada şehit düşen polis memuru Emrah Koç’un, memleketi Van’da çocuklarla bilmece çözdüğü ve türkü söylediği görüntüler ortaya çıktı.

ÇOCUKLARLA EĞLENDİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kavga ihbarına gittiği adreste silahla vurularak şehit olan polis memuru Emrah Koç'un memleketi Van'ın Çaldıran ilçesindeki evinin önünde bir grup çocukla birlikte vakit geçirip bilmece sorduğu görüntüler ortaya çıktı.

Çaldıran ilçesinin Kuskunkıran Mahallesi’ndeki babaevinin bahçesinde bir yakını tarafından çekilen görüntülerinde, şehit polis memuru Emrah Koç'un, bir grup çocuğa çeşitli bilmeceler sorduğu, bilenleri ise 'çak' yaparak kutladığı görüldü.

TÜRKÜ SÖYLEDİĞİ ANLAR GÜNDEM OLMUŞTU

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan çatışmada şehit düşen polis memuru Emrah Koç'un türkü söylediği anlara ilişkin görüntüler duygulandırdı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde görevli şehit polis memuru Emrah Koç'un bir iş yerinde mesai arkadaşıyla türkü söylediği anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler izleyenleri duygulandırırken, şehit polisin cenazesinin defnedilmek üzere Çorlu'dan memleketi Van'a gönderileceği öğrenildi.

Şehit polis Emrah Koçun çocuklarla çekildiği görüntüler yürek burktu

NELER OLMUŞTU?

Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç, görevli iken silahlı kavga olayına müdahale ettikleri esnada şüpheli şahsın ateşli silahla karşılık vermesi sonucu şehit olmuştu.

Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi'ndeki bir iş merkezinde meydana gelen olayda iki polisi şehit eden saldırgan, bölgeye sevk edilen ekiplerce etkisiz hale getirilerek yaralı halde yakalanmıştı.