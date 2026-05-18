Edirne'den tarihi ilçeyi gezmek amacıyla Karabük'e gelen ve bir otele yerleşen şehit yakınlarının kaldığı tesiste, henüz belirlenemeyen bir nedenle karbonmonoksit gazı sızıntısı meydana geldi.
42 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Gece saatlerinde baş dönmesi, mide bulantısı ve halsizlik gibi şikayetlerin baş göstermesi üzerine otelde konaklayan misafirler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulanslar ve sivil araçlarla rahatsızlanan 4'ü çocuk olmak üzere toplam 42 kişi, Safranbolu Devlet Hastanesi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak acil tedavi altına alındı.
VALİ HASTANEYE GELDİ
Karabük Valisi Oktay Çağatay, İl Sağlık Müdürü İsmail Kara ve Hastane Başhekimi Erkan Doğan'dan hastaların son durumları hakkında bilgi aldı.