Nurgül Yeşilçay, şehir hayatını geride bırakarak Ege’de kurduğu yeni yaşamla gündeme geldi. İstanbul’dan ayrılıp İzmir’de bir köye yerleşen ünlü oyuncu, doğayla iç içe hayatını sürdürüyor. Son olarak çiçek ektiği videoyla dikkatleri üzerine çekti.

Sevgilisi Necati Kocabay ile birlikte Ege’ye taşınan Yeşilçay, müstakil evinde organik bir yaşam tercih etti. Bahçe işleriyle yakından ilgilenen oyuncu, son olarak çiçek ektiği anları sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerinin beğenisini topladı.

Daha önce traktör kullandığı ve ev işleriyle uğraştığı görüntülerle de dikkat çeken Yeşilçay’ın doğayla iç içe yaşamı, sosyal medyada sık sık gündem olmaya devam ediyor.



Nurgül Yeşilçay’ın İzmir’de kurduğu yeni düzen, hem sakinliği hem de üretkenliğiyle dikkat çekiyor. Ünlü oyuncunun köy yaşamına kısa sürede uyum sağlaması, doğayla iç içe bir hayat hayal eden pek çok kişiye de ilham oluyor.



Sosyal medyada paylaştığı içerikler yoğun ilgi görürken, gönderisine yüzlerce yorum yapıldı. “Videolarınız çok keyifli, sizi çok seviyoruz gariii” ve “Kolay gelsin sultanım, başarılar” gibi mesajlarla Yeşilçay’a destek verildi. Takipçileri, oyuncunun enerjisini ve doğallığını öne çıkararak köy hayatının ona çok yakıştığını dile getirdi.