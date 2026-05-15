Afrika’nın en zengin şehri olarak bilinen Johannesburg, kıtanın en büyük tema parklarından biri olan Gold Reef City’ye ev sahipliği yapıyor. 1971 yılında kapatılan eski bir altın madeni üzerine inşa edilen park, bölgenin en önemli turistik merkezlerinden biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

İşletmeci kuruluş Tsogo Sun tarafından paylaşılan bilgilere göre Gold Reef City; 16 heyecan ünitesi, 7 aile ünitesi, 21 çocuk ünitesi ve Jump City Trambolin Parkı gibi çeşitli eğlence alanlarını bünyesinde barındırıyor. Şehir merkezinin güneyinde, yaklaşık 45 dönümlük bir araziye yayılan parkın tasarımı, Johannesburg’a "Altın Şehir" takma adını kazandıran 19. yüzyıl sonundaki "altına hücum" döneminden esinleniyor.

DÜNYA ÇAPINDA BENZERSİZ

Parkta yer alan bazı teknik donanımlar, dünya çapında benzersiz olma özelliği taşıyor:

Anaconda: Dünyanın tek Giovanola ters düzeneğine sahip hız treni.

Tower of Terror: Binicileri 6.3 G-kuvvetiyle eski bir maden şaftına bırakan dikey düşüş treni.

Golden Loop ve Giant Wheel: Şehir manzarası sunan diğer popüler üniteler.

ZİYARETÇİLERE MADENCİLİK ANLATILIYOR

Gold Reef City’nin en dikkat çekici özelliklerinden biri, ziyaretçilerin 14 Numaralı Maden Şaftı üzerinden yerin 226 metre altına inebildiği maden turlarıdır. Baret ve fenerlerle gerçekleştirilen bu turlarda, şehrin altın madenciliği tarihi anlatılmakta ve altın döküm gösterileri sunulmaktadır.

Kompleks içerisinde ayrıca bir madencilik müzesi, 1879 yapımı Victoria tarzı bir düğün şapeli ve 2001 yılında açılan Apartheid Müzesi de yer alıyor.

Henley & Partners’ın verilerine göre 12.000’den fazla milyonere ev sahipliği yapan Johannesburg’un bu önemli tesisi, uluslararası platformlarda da olumlu geri dönüşler alıyor. Ziyaretçiler özellikle maden turlarının benzersizliğini ve adrenalin ünitelerinin kalitesini vurguladı.