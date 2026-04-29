Mutfak masrafları ve market alışverişlerinde yeni bir dönem başlıyor. Hükümet, sağlık sigortası sistemindeki dev deliği kapatmak ve obeziteyle mücadele etmek için düğmeye bastı: Şeker Vergisi getiriyor. Artık marketten aldığınız içeceğin fiyatı, içindeki şeker oranına göre değişecek.

Yeni yasa tasarısına göre vergi oranları "şeker gramajına" göre belirlendi.

Şeker oranı 5-8 gram arası: Litre başına 26 sent (10 TL) ek vergi.

Şeker oranı 8 gram ve üzeri: En yüksek dilim olan litre başına 32 (12 TL) sent vergi.

Muaf olanlar: %100 meyve suları ve tatlandırıcı içeren içecekler şimdilik bu verginin dışında tutuldu.

Sağlık Bakanlığı, bu hamleyle yıllık 450 milyon euro (23 milyar 813 milyon TL) gelir beklerken, muhalefet ve iş dünyası ayağa kalktı. Uzmanlar bu verginin özellikle çocukları ve gençleri obeziteden koruyacağını savunsa da, gıda dernekleri "tüketim özgürlüğüne darbe" ve "fiyat artışı" uyarısında bulundu.

Doktorlar destekliyor

5 bin uzman doktor, bu verginin kalp-damar hastalıklarını önlemek için hayati olduğunu belirterek tasarıya imza attı.

İngiltere örneğinde olduğu gibi, üreticilerin vergi ödememek için tarifelerindeki şeker miktarını düşürmesi bekleniyor.

Sadece vergiyle bitmiyor

Şeker vergisi, aslında çok daha büyük bir "Sağlık Tasarruf Paketi"nin sadece bir parçası. Hükümetin planları arasında şunlar da var:

İlaçlarda katılım payı artışı: Eczanede ödenen ücretler yükselecek.

Hastane harcamalarına sınır: Kamu harcamalarında kemer sıkma dönemi başlıyor.

Sigorta primlerini sabitleme: Yeni vergiden gelen gelir doğrudan sağlık sigortası fonlarına aktarılacak.