Fransız mühendisler, havacılık dünyasında alışılagelmiş tüm kalıpları yıkan, tasarımıyla iştah kabartan sıra dışı bir araca imza attı: aérOnde. Şekli nedeniyle "Simit" (toroidal) formunda tasarlanan bu hava gemisi, hem çevreci yapısıyla hem de inanılmaz düşük maliyetiyle geleceğin operasyonel havacılığını temsil ediyor.

MÜHENDİSLİĞİN EN LEZZETLİ FORMU

Tasarımcı Jérôme Delamare'e prestijli i-Lab inovasyon ödülünü kazandıran bu halka şeklindeki gövde, aslında estetikten çok daha derin mühendislik çözümleri sunuyor. Geleneksel zeplinler veya balonlar sert rüzgarlarda dev bir yelken gibi davranıp savrulurken, aérOnde'un simit şeklindeki yapısı rüzgarın gövdenin ortasından geçip gitmesine izin veriyor. Bu aerodinamik avantaj, aracın 70 km/s hızındaki fırtınalı havalarda bile gökyüzünde bir kaya gibi sabit kalmasını sağlıyor.

MUTFAK ROBOTUNDAN AZ ENERJİ HARCIYOR

aérOnde’un en çarpıcı özelliği, modern dünyanın en büyük sorunu olan enerji tüketimine getirdiği çözüm. Geleneksel bir helikopterin havada kalabilmek için harcadığı devasa yakıt miktarıyla kıyaslandığında, bu araç mucizevi bir verimlilik sunuyor. Saatte yalnızca 1 kWh enerji tüketen sistem, neredeyse evinizdeki bir fırın veya klima kadar elektrik harcayarak görev yapabiliyor. Helyum gazının doğal kaldırma kuvvetini kullanan bu "uçan simit", 12 adet mikro elektrikli pervanesiyle sessizce süzülüyor.

HAVADA GÜVEN İÇİNDE TEKNİK MÜDAHALE

Aracın tasarımı kadar kullanım amacı da oldukça sıra dışı. Gövdenin altında kapalı bir kabin yerine, kayak merkezlerindeki telesiyejleri andıran açık bir platform bulunuyor. Bu tasarım, teknik personelin yüksek gerilim hatları, enerji kuleleri veya teleferik sistemleri gibi ulaşılması zor noktalara adeta "yanaşmasını" sağlıyor. Aracın sarsıntısız duruşu ve hassas manevra kabiliyeti, en tehlikeli bakım operasyonlarını bile güvenli bir çalışma alanına dönüştürüyor.

5 SAAT KESİNTİSİZ GÖREV YAPIYOR

Yaklaşık 200 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip olan aérOnde, tek bir şarjla tam 5 saat boyunca havada görev yapabiliyor. Şimdilik Fransa semalarında test uçuşlarını sürdüren ve 20 dakikalık deneyim uçuşları için 200 Euro talep eden şirket, bu teknolojinin sadece teknik bakımda değil, hassas kurtarma operasyonlarında da bir devrim yaratacağına inanıyor. Sessiz, çevreci ve ekonomik olan bu teknoloji, gökyüzünde zeplinlerin altın çağını modern bir dokunuşla geri getiriyor.