Evliliklerinde kriz yaşandığı iddia edilen Selahattin Paşalı ve eşi Lara Paşalı’nın hafta sonunu ayrı geçirdiği öne sürüldü. İkilinin, farklı günlerde çocuklarıyla ayrı ayrı görüntülenmesi dikkatleri üzerine çekti.

PAŞALI'NIN YANINDA BAKICISI VARDI

Başarılı oyunculuğuyla son dönemde adından sıkça söz ettiren Selahattin Paşalı, hafta sonu çocuğu ve bakıcısıyla İstanbul Caddebostan’da görüntülendi. NonameGossip adlı sosyal medya hesabında paylaşılan görüntülerde Paşalı’nın gergin olduğu görüldü.

UZUN ZAMANDIR SELAHATTİN'İ PAYLAŞMIYOR

Eşi Lara Paşalı’nın ise bir gün sonra kızlarıyla yaptığı paylaşımda Selahattin Paşalı’ya yer vermemesi dikkat çekti. Paylaşımlarında yalnızca çocuklarıyla anlarını gösteren Lara Paşalı’nın son dönemde yaptığı fotoğraflarda alyansını takmaması da gözlerden kaçmadı.



Bu detaylar, çiftin hafta sonunu ayrı ayrı geçirdiği yönündeki yorumları güçlendirdi.





NE OLMUŞTU?

Selahattin Paşalı ve eşi Lara Paşalı hakkında bir süredir evliliklerinde kriz yaşandığı yönünde iddialar gündeme gelmişti. Özellikle Paşalı’nın rol arkadaşları Eylül Lize Kandemir ve Hafsanur Sancaktutan ile yakınlaştığına dair ortaya atılan söylentiler magazin gündeminde geniş yer bulmuştu.

İddiaları güçlendiren gelişmeler de dikkat çekmişti. Sancaktutan’ın “Kıskanmak” dizisiyle ilgili sosyal medya hamlesi ve Paşalı’nın Kandemir ile birlikte yer aldığı Masumiyet Müzesi’ndeki fotoğraflarını kaldırması, kulislerde “kriz” yorumlarını artırmıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından çift, haklarındaki iddialara ilişkin açıklama yaparak söylentilere yanıt vermişti. Ancak gündeme gelen son görüntüler, çiftle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.

''Son günlerde hakkımızda ortaya atılan iddialara ilişkin kısa bir açıklama yapmak isteriz.

Her evlilikte zaman zaman zorlu dönemler yaşanabilir; biz de şu anda kendi içimizde bazı konuları çözmeye ve ilişkimizi daha sağlıklı bir noktaya taşımaya çalıştığımız bir süreçten geçiyoruz.

Bu dönemde sessiz kalmayı tercih ettik; çünkü kişisel süreçlerimizi kendi içimizde, sakinlikle yönetmek istedik. Ancak bu sessizliğimizin yanlış anlaşılması ve farklı yorumlanması, gerçeği yansıtmayan spekülatif haberlerin artmasına neden oldu.

Sürece dair kamuoyuna yansıyan detayların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isteriz.

Özel hayatımıza gösterilen hassasiyet ve anlayış için, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz.

Lara - Selahattin"