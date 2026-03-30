Selma Konak, hayatını kaybeden eşi Volkan Konak’ı vefatından bir yıl sonra sosyal medyadan duygusal bir paylaşımla andı. “Canım Volkan’ım… Sensiz koskoca bir yıl geçti. Seninle olmak, bir ömre sığmayacak kadar kıymetliydi” sözleri takipçilerini derinden etkiledi. Sanatçıya olan özlemini ve yokluğunun ağırlığını dile getiren Konak, eşinin her hatırasında yaşamaya devam edeceğini vurguladı.

Selma Konak, Volkan Konak’ı kaybetmesinin üzerinden bir yıl geçtiğini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. “Yokluğun hala aynı ağırlıkta” diyen Konak, eşinin her hatırasında yaşamaya devam edeceğini ifade etti.

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 29 Mart 2025 tarihinde, konser sırasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan sanatçı Volkan Konak'ın cenazesi 30 Mart'ta İstanbul'a getirilmişti. Sanatçı Konak'ın cenaze töreni 1 Nisan 2025'te sevenlerinin yoğun katılımıyla düzenlenmişti.