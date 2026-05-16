Memur-Sen’e bağlı Bayındır Memur Sendikası yöneticilerinin kurduğu Paraf Yapı Kooperatifi, Kuşadası’nda TOKİ’den aldığı deniz manzaralı araziye “Marin Panorama” adlı lüks villa projesi başlattı. Kooperatife üye olanlardan arsa payı için milyonlarca lira toplandığı belirtilirken, projedeki villaların satışını Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın oğlu Yuşa Yalçın’ın da yaptığı öne sürüldü.

İZİN YOK

İnşaatın ÇED raporu olmadan başladığı, şantiye alanındaki beton ve taş kırma tesislerinin de izinsiz faaliyet yürüttüğü iddia edildi. Muhalefet ve sendikalar, Ali Yalçın ve ailesinin mal varlığının araştırılmasını isterken, TOKİ’nin sosyal konut amacıyla kullanılması gereken araziyi lüks villa projesine satması da eleştiri konusu oldu.

Kooperatif için arazi 2023’te TOKİ’den 1 milyar 890 bin liraya satın alındı. Ege Denizi manzaralı 900 dönümlük alana üç katlı lüks villalardan oluşan site inşa edilmesi için proje hazırlandı. Kooperatife 900 üye kayıt oldu. İnşaat işi kat karşılığı anlaşmayla Eviz Yapı şirketine verildi. Eviz Yapı, aynı arsada kendi payına inşa edeceği villaları 8.5 milyon liradan satışa çıkardı.