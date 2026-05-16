Süper Lig’i dördüncü sırada bitirerek taraftarına büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş’ta gözler Başkan Serdal Adalı ve Sergen Yalçın arasındaki görüşmeye çevrildi. Kritik zirvede Yalçın’la devam edilip edilmeyeceği belli olacak.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Yalçın’ın yerine göreve getirileceği konuşulan Şenol Güneş ise flaş bir açıklama yaptı. Sessizliğini bozan Güneş, Yalçın’ın yerine Şenol Güneş’in göreve getirileceği yönündeki iddialar gündemi sarsarken, tecrübeli teknik adam sessizliğini bozdu. Spor yorumcusu Ali Ece’ye konuşan Güneş, "Mühim olan bir göreve gelmek değil, o göreve gelmeniz için layık görülen sevgiyi kaybetmemektir. Beni bu göreve layık gören tüm Beşiktaş taraftarlarına teşekkür ediyorum." dedi.

2 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Daha önce iki kez Beşiktaş’ı iki kez çalıştıran Güneş, 2015-2019 arasında siyah-beyazlılarla 2 şampiyonluk yaşadı. Daha sonra 2022-2023 yılında Beşiktaş’ı çalıştıran Güneş, 6 Ekim 2023’te görevinden istifa etmişti.