İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü manken Didem Soydan da gözaltına alınmış, Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği vermişti.

Savcılıkta ifadesi alınan Soydan, yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"KAFAMIZ DA KALBİMİZ DE RAHAT"

Serbest bırakıldıktan sonra ilk kez konuşan Soydan, "'Gelmeniz gerekiyor' dediler, gittik ifademizi verdik geldik" dedi. "Korkularınız var mıydı?" sorusuna da cevap veren Soydan, şu ifadeleri kullandı:

"Biz adam öldürmediğimiz için bir korkumuz yok ya da gayrimeşru bir hayat yaşamadığımız için de bir korkumuz yok. Yani öyle saklayacak edecek bir şeyimiz olmadığından... Didem Soydan'ı biliyorsunuz, rahat yani. Kafamız da rahat, kalbimiz de rahat. Bir sorun yok."

Test sonuçlarını bekleyip beklemediği sorusuna ise "Ben beklemiyorum, siz bekliyorsunuz. Sizler aldığınız haberi yayınlarsınız, biz de 'Evet, öyle' deriz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 14 kişi gözaltına alınmıştı.

Sulh ceza hakimliği, Koray Serenli, Onur Talay, Sezgin Köysüren ve Mustafa Tari'nin tutuklanmasına, Tuğçe Özbudak hakkında ise "yurt dışı çıkış yasağı" ve "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Hakimlik, Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Fikret Orman, Güzide Duran, Didem Soydan, Ferhat Aydın ve İsmail Behram Perinçekli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Kaan Mellart ile Hande Erçel hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı öğrenilmişti. Hande Erçel, yakalama kararının ardından ülkeye dönerek ifadesini verdi.