19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri de Ercan Saatçi olmuştu.

Ünlü şarkıcı hakkındaki suçlamaların mesnetsiz olduğunu savunmuş ve ilk ifadesinde, "Şu an burada bulunmam bile büyük bir hata. Üzerime atılan suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum" demişti.

Hâkimliğe sevk edilen Saatçi, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı. Adliye çıkışında da "Şu an yorum yapmayayım, en azından dışarıda nefes alıyorum. Suçsuzluğumun anlaşılması bana büyük keyif verdi" demişti.

"DİMDİK AYAKTAYIM"

Daha sonra sessizliğe bürünen Ercan Saatçi ilk sosyal medya paylaşımıyla sevenlerine seslendi.

Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Ercan Saatçi "Bu tatsız süreçte arayan, soran, destek olan, dostlukları ve sevgileriyle bana güç veren, beni merak eden herkese gönülden, en samimi duygularımla çok teşekkür ederim. Ayrıca çok iyi ve dimdik ayakta olduğumu bilmenizi isterim. Ertelenen konserimizde buluşmak dileğiyle saygılarımı sunarım" ifadelerini kullandı.