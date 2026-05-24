Survivor Türkiye’de yaşanan gelişmeler sosyal medyada tartışma yaratmaya devam ediyor. Yarışmacı Beyza’nın Sercan ile buluştuğu iddiaları gündemi sarsarken bu gelişmelerin ardından sevgilisi Kerimhan Duman’dan gelen hamle dikkat çekti. Sosyal medyada yaşananlar kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

BEYZA'NIN SEVGİLİSİNDEN SOSYAL MEDYA HAMLESİ

Son günlerde yarışmada yaşanan olaylar nedeniyle adı sıkça gündeme gelen Beyza, Sercan ile yakınlaştığı iddialarıyla sosyal medyada tartışmaların odağına yerleşti. Daha önce yarışmacının en büyük destekçisi olarak bilinen sevgilisi Kerimhan Duman, bu iddiaların ardından yaptığı hareketle dikkat çekti.

AŞK NOTUYLA DOĞUM GÜNÜ KUTLAMIŞTI

Beyza’nın yarışma sürecinde doğum gününü “İyi ki doğdun aşkım” notuyla kutlayan Kerimhan Duman’ın, son gelişmeler sonrası sosyal medya hesabında takibi bıraktığı görüldü.





İddiaların ardından Kerimhan Duman’ın Beyza’yı Instagram’dan takipten çıkardığı ve hatta engellediği öne sürüldü. Bu hamle, sosyal medyada “ayrılık geldi' yorumlarını da beraberinde getirdi.





Survivor Türkiye tarafında ise iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, yaşanan gelişmeler yeni bölüm öncesi merakı daha da artırdı.