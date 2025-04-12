Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün itibarının son dönemlerde ciddi zarar gördüğünü söyledi. Siyah-beyazlı kulübün ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısında konuşan Adalı, mevcut mali yapıda başarı şansı bulunmadığını belirtti. Mali yapıda kalıcı düzenlemeler yapmak zorunda olduklarını ifade eden Adalı, "Herkesin bilmesi gerekli ki 15 milyar lira borcu olan bir kulübün sürdürülebilir bir başarı şansı kesinlikle bulunmamaktadır. Bu nedenle mali yapımızı da kalıcı şekilde düzenlemeli ve bütçemizde istikrar sağlamalıyız. Tüm bunlarla beraber her branşımızda sportif başarıyı yakalamalı ve üst düzey sporcular yetiştirmeliyiz. Sürekli başarılar için bu üç alanı birlikte düşünmeli ve geliştirmeliyiz." diye konuştu.

"Görevde olduğumuz 100 günlük süre içerisinde tüm ödemeler yapılmış olup eksik kalan 30 milyon avroya yakın kısmı da yönetim kurulu olarak kendi cebimizden kasaya koyduk. Nisan ve mayıs aylarında da ne gerekiyorsa ödemeye devam edeceğiz. Çok net bir şekilde ifade etmek istiyorum ki Beşiktaş'ın bugün itibarıyla tek bir sporcusuna ve çalışanına borcu bulunmamaktadır."

‘FİNANSAL BAĞIMSIZLIĞIMIZI KAZANACAĞIZ’

Geride kalan günlerde yapılan sermaye artırımı ile Beşiktaş'ı finansal özgürlüğüne kavuşturacak çok önemli bir adımı attıklarını vurgulayan Serdal Adalı, şöyle konuştu:

"Yönetim kurulu olarak kulübümüzün sürdürülebilir büyümesini sağlamak, mali yapımızı daha sağlam temellere oturtmak ve sportif başarılarımızı destekleyecek yatırımlara alan açmak amacıyla sermaye artırımına gitme kararı almıştık. 7 Mart tarihinde de Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) sermaye artırımı için gerekli başvurumuzu gerçekleştirmiştik. Beşiktaş için önemli ve stratejik bir adım olan bu başvurumuz, geçtiğimiz perşembe günü SPK tarafından onaylandı. Hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. Bu doğrultuda şirketimizin çıkarılmış sermayesi yüzde 400'lük artışla 1,2 milyar liradan 6 milyar liraya yükselecek. Bu işlem sonucunda yaklaşık 4,8 milyar lira gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Bu, Beşiktaş için tarihi bir adımdır. SPK'den aldığımız onay, Beşiktaş'ın aydınlık geleceği için çok büyük bir fırsattır. Bu işlemden gelecek kaynakla bankalara borcumuzu kapatacağız. Bankalara borcu olmayan bir Beşiktaş sadece birkaç hafta uzağımızda. Böylece finansal bağımsızlığımızı kazanmış olacağız. Bu tarihi adımı sadece bir finansal işlem olarak değerlendirmek yanlış olur."

'SERMAYE ARTIŞIYLA BİRLİKTE BORÇ VE FAİZ YÜKÜNDEN KURTULMUŞ BEŞİKTAŞ’A KAVUŞACAĞIZ’

Sermaye artırımı sonrasında mali yapının güçleneceğini aktaran Adalı, şunları söyledi: "Bu süreç, bu yüzden hepimiz adına gurur verici, tarihi ve camiamızın büyüklüğüne yakışır bir adımdır. Güçlendirdiğimiz mali yapımız sayesinde kulübümüzün değerini daha ileriye taşıyacak projelere güçlü bir şekilde odaklanacağız. Aynı zamanda UEFA kriterlerini yerine getiren bir kulüp olarak yolumuza emin adımlarla ilerleyeceğiz. Gelecek kuşaklara daha güçlü, daha itibarlı bir Beşiktaş bırakmak hepimizin hedefidir. Bu süreç, bu yüzden hepimiz adına gurur verici, tarihi ve camiamızın büyüklüğüne yakışır bir adımdır. Sermaye Piyasası kurallarının farkında olarak hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi olmadığını belirterek sizlerle Beşiktaş'ın sermaye artırımına dair gelişmeleri paylaşmak istedim. Bu, her sene 50 milyon avroyu aşacak faiz yükünden kurtulabilmek için çok hayati bir adımdır.

Beşiktaşlıların hisse alarak bu sürece destek olması ve takımımızı ayağa kaldırmak için 'Benim de çorbada tuzum olmalı' demesinin camia olarak kenetlenmemiz açısından çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. İnşallah başarılı geçecek ve beklenen talebi görecek bu sermaye artışıyla hep beraber borç ve faiz yükünden kurtulmuş bir Beşiktaş'a kavuşacağız. Bu, Beşiktaş tarihindeki en büyük borç azalması demektir. Kulübümüz sadece son 1 yıl içerisinde yaklaşık 50 milyon avro faiz ödemiştir. Futbol A takımımızın 2024-2025 yılı maaş ve prim bütçesinin yaklaşık 100 milyon avro olduğu bir ortamda bu faiz tutarının önemini bir kere daha görmüş olacaksınız."

'Benden sonrası tufan' anlayışını artık bitirmek zorunda olduklarını dile getiren Adalı, "Üstüne basa basa söylemek isterim ki bizim için önemli konuların başında bütçe istikrarı gelmektedir. Bu nedenle her türlü popülist davranış veya 'Benden sonrası tufan' anlayışı artık bitmek zorunda. Geçtiğimiz dönemlerdeki yanlışları yapmamak adına bu şekilde hareket edeceğiz. Bizler bu bütçe istikrarını sağlamaz ve özellikle son 2 sezondaki rekor zararları görmeye devam edersek, sermaye artışı ile elde edeceğimiz tüm kazanımları kısa süre içerisinde yok etmiş oluruz. İşte o zaman geri dönüşü olmayan bir mali tablo karşımıza çıkar." ifadelerini kullandı.

'GEÇTİĞİMİZ DÖNEM YAPILAN TRANSFER ANLAŞMALARI ZORLADI'

Bir önceki yönetimin yaptığı transfer anlaşmalarının kendilerini zorladığını söyleyen siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Önümüzdeki sezondan itibaren her alanda bütçe disipliniyle ilerleyeceğiz. Önümüzdeki sezonun denk bütçesini yapma konusunda bizi en çok zorlayan konulardan birisi de geçtiğimiz sezon yapılan bonservis anlaşmalarının vadeleridir. Bu anlaşmalar yapılırken nakit akışı kısmı pek de iyi niyetli olmayan bir planlama ile oluşturulmuştur. Sadece geçtiğimiz dönemde yapılan transferlere ait olan ve Mayıs 2025 sonrasına atılan bonservis ödeme miktarı da 22 milyon avrodur." şeklinde konuştu.