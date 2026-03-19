Beşiktaş Kulübünde, Ramazan Bayramı dolayısıyla gelenekselleşen bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Tüpraş Stadı'nda düzenlenen törene siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, ikinci başkan Hakan Daltaban, genel sekreter Uğur Fora, sayman ve voleybol faaliyetlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Çağatay Abraş, divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil, divan ve kongre üyeleri, altyapı sporcuları ile taraftarlar katıldı.

Törende konuşan başkan Adalı, bir bayrama daha Beşiktaş çatısı altında hep birlikte ulaştıklarını belirterek, "Bu bayrağın, bu armanın gölgesinde geçen her an, her gün bizler için bayram niteliğindedir. Geride bıraktığımız ramazan ayı; camiamızla iç içe olduğumuz, aynı sofraları paylaştığımız, Beşiktaşlılarla sıkça bir araya geldiğimiz güzel bir ay oldu. Kulübümüzün verdiği iftar davetlerinde, misafir olduğumuz etkinliklerde Beşiktaş ailesinin büyüklüğünü, gücünü bir kez daha gördük. Mübarek ramazan ayının maneviyatıyla birlikte; camiamızın birlik beraberlik, kardeşlik, aile olma gibi duyguları yeniden yakaladığına şahit olduk, aldığımız geri dönüşlerden büyük mutluluk duyduk." ifadelerini kullandı.

BİRLİK MESAJI

Siyah-beyazlı camiada birlik ve beraberliğin önemine değinen Adalı, şunları kaydetti: "Bu birlik beraberlik, bu pozitif hava devam ettikçe, ilerleyen süreçte Beşiktaşlıları daha da mutlu edecek başarıları hep beraber yaşayacağız. Sizlerin desteği, saha içi ve saha dışında verdiğimiz bütün mücadelelerde, hedeflerimize ulaşmamızda en önemli gücümüz olacak. Sizler Beşiktaş'a sahip çıktıkça, verdiğimiz bütün uğraşların sonuçlarını en güzel şekilde alacağız. Ben camiamıza, taraftarımıza, Beşiktaş'ımızın gücüne inanıyorum. Beşiktaş'ımızı sizlerle birlikte, en kısa zamanda hedeflerine ulaştıracağımız günlerin umudunu ve inancını taşıyorum. Sizlerin de bu umut ve inançla, Beşiktaş'a her alanda, her koşulda sahip çıkmanızı istiyorum.

Bu vesileyle; dün akşam BKT Avrupa Kupası'nda (EuroCup) yarı finale çıkarak yüzümüzü güldüren, camiamıza güzel bir bayram hediyesi veren erkek basketbol takımımızı yürekten kutluyor, kupayı müzemize getireceklerine olan inancımı sizlerin huzurunda bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu akşam Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan futbol takımımızın da sahadan galibiyetle ayrılarak bayram coşkumuzu perçinleyeceklerine inanıyorum. Büyük Beşiktaş camiasının mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyor, nice güzel bayramlara sizlerle birlikte, Beşiktaş'ımızın başarılarıyla birlikte erişmeyi temenni ediyorum."