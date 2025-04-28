Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı gündeme dair açıklamalarda bulundu. Atacakları adımlar ve sermaye artırımı konusuna değinen Adalı, siyah-beyazlı camianın stratejilerini açıkladı.

Genç isimlere yöneleceklerini ifade eden Serdal Adalı "Yeni transferlerin 30 yaşını geçmemiş isimlerden oluşmasını planlıyoruz. 30 Mayıs’ta önemli bir toplantımız var. Tüm profesyoneller, scout ekibi bu toplantıya hazırlanıyor. Ne kadar gerekiyorsa o kadar transfer yapacağız. Kaç tane lazımsa o kadar alacağız. Transferle de şampiyon olunmuyor. Önemli olan doğru takımı kurmak. 11 transfer yapsanız da şampiyon olamayabiliyorsunuz. Örnekleri var.

Kulübümüzün büyüklüğüne yakışan bir strateji izliyoruz. Sermaye artırımı da Beşiktaş'ın geleceğine yapılmış önemli bir yatırımdır. Bu adımla kulübümüzün geleceğini güvence altına almayı, daha güçlü bir pozisyona getirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

'KRİTİK DÖNEMECE GİRDİK'

Başkan Serdal Adalı, sermaye artırımı için "Amacımız, Beşiktaş'ı sadece bugünün değil, yarının da güçlü kulübü yapmak. Gelecek kuşaklara daha güçlü, daha itibarlı bir Beşiktaş bırakmak istiyoruz. Sermaye artırımı sürecinde rüçhan haklarının kullanıldığı kritik bir dönemece girdik. Kulübümüz, kendi payına düşen kısmı için gerekeni yapmıştır.

Camianın her ferdinin, yatırımcı olarak değil bir Beşiktaşlı olarak bu sürece katkı sunması, kulübümüzün geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu, birlik ve dayanışma çağrısıdır." ifadelerini kullandı.

'AYAKLARIMIZI YERE BASMAMIZ LAZIM'

Galatasaray'ın Victor Osimhen için istenen 75 milyon Euro'yu bulmak için çalışmalara başlamasına göndermede de bulunan siyah-beyazlı camianın başkanı "Beşiktaş’ın şampiyonluk dışında hedefi olmaz. Ancak 75 milyon euro maliyetli oyuncu alma hedefimiz de hayalimiz de yok. Ayaklarımızın yere basması lazım. Önümüzdeki sene çok daha iddialı, şampiyonluğa oynayan bir takım yapacağız. Tabii ki ayaklarımız da yere basacak." değerlendirmesinde bulundu.