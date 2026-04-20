İstanbul’da 6 Ekim’de Zincirlikuyu’da uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırının ardından kaçan şüphelilerin kullandığı araç Arnavutköy İstiklal Mahallesi’nde ormanlık alanda terk edilmiş halde bulundu. Taksiyle kaçtıkları belirlenen şüpheliler Odayeri mevkiinde durdurulan araçtan inerek kaçmaya çalışırken yakalandı. Aralarında 2’si 18 yaşından küçük 5 kişi ile onlara yardım ettiği belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Bölgede yapılan aramalarda 2 Kalaşnikof tüfek, 2 tabanca ile kar maskesi ve eldiven ele geçirildi. Soruşturma kapsamında bağlantılı oldukları değerlendirilen 7 kişi daha yakalanırken toplam 13 şüpheliden 9’u tutuklandı, 4’ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, saldırının Daltonlar ve Gündoğmuşlar suç örgütlerinin ortak eylemi olduğu, azmettirici olarak ‘Siirtli Naci’ lakaplı Naci Yılmaz’ın öne çıktığı ifade edildi. İddianamede çok sayıda sanık hakkında ‘tasarlayarak öldürme’, ‘örgüt üyeliği’, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘vahim nitelikte silah bulundurma’ gibi suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ile birlikte çeşitli hapis cezaları talep edildi. Sanıklardan bazılarının etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerde, örgütün tehdit ve şantajla gençleri zorla eylemlere dahil ettiği, aile ve okul fotoğraflarıyla baskı kurulduğu ortaya çıktı.

İddianamede, saldırının ‘intikam ve güç gösterisi’ amacı taşıdığı, şüphelilerin olay sonrası örgüt liderlerine “intikam alındı” şeklinde bilgi verdikleri belirtildi. Suç örgütlerinin sosyal medya üzerinden 15-25 yaş arası gençleri hedef aldığı, lüks yaşam vaadiyle kandırılan kişilerin silahlı eylemlerde kullanıldığı vurgulandı. Ayrıca olayın uluslararası bağlantıları olduğu, talimatların yurt dışından verildiği ve ‘ikiz plaka’ yöntemiyle araç temin edildiği tespit edildi. Öktem’in bazı suç örgütleriyle bağlantılı olduğu iddiaları nedeniyle hedef haline geldiği de iddianamede yer aldı.