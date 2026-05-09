Serenay Sarıkaya, Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin üçüncü sezonunun yayınlanmasının ardından düzenlenen kutlama gecesinde gündeme geldi. Dizinin bugün Netflix’te izleyiciyle buluşmasının ardından gerçekleştirilen etkinlikte birçok ünlü isim yer aldı.

Gecede, uzun süredir birlikte görüntülenmeyen Serenay Sarıkaya ile Mert Demir’in samimi halleri dikkat çekti. İkilinin, “Gözlerime Bak” şarkısı eşliğinde dans ettiği anlar sosyal medyada dikkat çeken karelerden biri oldu.

LEOPAR DESENLİ ELBİSENİN FİYATI DİKKAT ÇEKTİ

Kutlama gecesinde Sarıkaya’nın tercih ettiği leopar desenli kombin de öne çıkan detaylar arasında yer aldı. İnce askılı mini elbise, dantel detayları ve üzerine giydiği kimono ile tamamlanan stilin fiyat bilgileri de paylaşıldı.

Ünlü bir markaya ait olduğu belirtilen leopar desenli elbisenin 127 bin TL, kombinle birlikte kullanılan kimononun ise 219 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.