Beşiktaş ile yollarını ayırmasının ardından yeniden gece hayatında görüntülenen Sergen Yalçın, İstanbul’da bir eğlence mekanında oyuncu arkadaşı Eren Hacısalihoğlu ile birlikte objektiflere yansıdı. Mekan çıkışında yaşanan olaylar ise geceye damga vurdu.

GECE HAYATINA HIZLI DÖNDÜ

Sergen Yalçın ve oyuncu arkadaşı Eren Hacısalihoğlu, birlikte gittikleri mekanda bir süre vakit geçirdikten sonra çıkışta basın mensuplarının sorularıyla karşılaştı. Görüntü almak isteyen muhabirler nedeniyle kısa süreli bir yoğunluk yaşandı.

BASIN MENSUPLARINA KÜFÜR ETTİ

Bu sırada oyuncu Eren Hacısalihoğlu’nun basın mensuplarına küfür ederek aracına binmesi tepki çekti. Hacısalihoğlu’nun, Sergen Yalçın’ın aracına binerek mekandan ayrıldığı anlar çevredeki kameralar tarafından kaydedildi.

SERGEN'İN AĞZINI BIÇAK AÇMADI

Gece Muhabiri'nin haberine göre; Sergen Yalçın’la beraber mekanı terk eden Oyuncu Hacısalihoğlu bazı basın mensuplarına sinkaflı küfür ederek araca yönelirken, Yalçın’ın ağzını ise bıçak açmadı.

Yaşanan olay sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı. Sergen Yalçın’ın ise olay anlarında sessiz kaldığı ve herhangi bir açıklama yapmadığı görüldü.





EREN HACISALİHOĞLU KİMDİR?

5 Haziran 1979 tarihinde Trabzon’da doğan Eren Hacısalihoğlu, İstanbul Haliç Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra oyunculuğa ilgi duymaya başlamıştır.

İnsan Aldandı ve Mavi Kelebekler dizileriyle ekranlarda tanınan bir isim haline gelen Hacısalihoğlu, ATV’de yayınlanan Benim İçin Üzülme dizisinde canlandırdığı Harun karakteriyle geniş bir izleyici kitlesinin beğenisini kazanmıştır.

Yer aldığı bazı yapımlar:

Aziz

Zengin ve Yoksul

Kalbim Ege’de Kaldı

Aşk Yalanı Sever

Nefes