İspanyol futbolunun efsane isimlerinden Sergio Ramos hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Ramos, eski takımını satın almak üzere.

Ben Jacobs'ta yer alan habere göre; Ramos’un liderliğinde faaliyet gösteren Five Eleven Capital, Sevilla’yı satın almak için anlaşmaya vardı. Haberde, sürecin tamamlanmasının ardından tarafların anlaşmaya vardığı belirtilirken, satış bedelinin 400 milyon Euro'nun üzerinde olduğu ifade edildi.

Sevilla altyapısından yetişen ve uzun yıllar kulübün formasını giyen Sergio Ramos’un, kulübün yeni yapılanmasında önemli rol üstlenmesi bekleniyor.

Sergio Ramos, futbol kariyerine Sevilla altyapısında başlamış ve burada gösterdiği performans sonrası Real Madrid’e transfer olmuştu. İspanyol yıldız, Real Madrid’de kazandığı UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları ve İspanya Milli Takımı ile elde ettiği Dünya Kupası başarısıyla dünya futbolunun en tanınan isimlerinden biri haline gelmişti.