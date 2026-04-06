Antalya'nın Serik ilçesinde belediye hizmet binasına yönelik silahlı bir saldırı gerçekleştirildi.
Alınan bilgiye göre, sabaha karşı motosikletle belediye binasının önüne gelen Ş.D. isimli şahıs, yanında getirdiği pompalı tüfekle binaya 5 el ateş etti. Gerçekleştirilen saldırı sonucunda, binanın ana giriş kapısı ile vezne bölümünde bulunan camlar kırılarak maddi hasar meydana geldi.
Olayın ardından motosikletini olay yerinde bırakarak uzaklaşan şüpheli, belediyede nöbetçi olan zabıta personelinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.
Gözaltına alınan Ş.D.'nin emniyetteki işlemleri ve olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.