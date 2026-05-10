Olay, dün saat 16.00 sıralarında ilçedeki Obruk Şelalesi’nde meydana geldi. Serinlemek için şelaleye giren zihinsel engelli İsmail Uyanık, bir süre suda çırpındıktan sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu, Uyanık'ın cansız bedenine ulaşıldı. Uyanık'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

