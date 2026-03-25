Yalova, sabah saatlerinde feci bir trafik kazasıyla sarsıldı. Gemlik’teki bir tekstil fabrikasında çalışan işçileri Yalova’nın Çiftlikköy ilçesine taşıyan servis midibüsü, Bursa-Yalova kara yolu Paşakent mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. 66 yaşındaki Ş.U. idaresindeki aracın yan yatmasıyla ortalık savaş alanına döndü.
Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, araçta bulunan işçilerden Gülcan U. (57)’nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
VALİ USTA: "YARALILARIN DURUMU İYİ"
Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, kazaya ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı.
Vali Usta, midibüste toplam 21 kişinin bulunduğunu belirterek şu bilgileri verdi:
"Maalesef bir kadın çalışanımızı kaybettik. Yaralanan 20 vatandaşımızdan 12'si ayakta tedavi edilerek taburcu edildi. Kalan 8 yaralımızın tedavisi ise devlet ve özel hastanelerde sürüyor; ancak genel durumları iyi, hayati tehlikeleri bulunmuyor."