Kanal D ekranlarının büyük umutlarla başlayan iddialı yapımı Eşref Rüya için yolun sonu göründü. Normal şartlarda haziran ayında sezon finali yaparak ekranlara kısa bir ara vermesi beklenen yapım için planlar tamamen değişti, dizi, sezon finali yapmak yerine 3 bölüm sonra ekranlara veda edecek.

'FİNAL BÖLÜMÜ OLACAK’

Yapım şirketi, sezon finali olarak planlanan bölümün aynı zamanda dizinin final bölümü olacağını duyurdu.‘

Yapılan açıklamada, “Güzel bir hikâyeyi tadında bırakarak Eşref Rüya’da bizi hiç yalnız bırakmayan değerli seyircilerimize teşekkür ediyoruz. Bazı hikâyeler uzun sürdüğü için değil, doğru yerde kalbe dokunduğu için unutulmaz olur” ifadelerine yer verildi.

KANAL İLE YAPIM ŞİRKETİ ÇIKMAZA GİRDİ

Çağatay Ulusoy’un projeye daha fazla devam etmek istememesi bu karardaki en büyük etkenlerden biri.

Ulusoy'un kararına, son haftalarda senaryo akışında yaşanan ciddi tıkanıklıklar da eklenince yapım şirketi ve kanal ortak bir çıkmaza girdi.

Hikayenin sürdürülebilirliğine dair yaşanan bu senaryo krizinin yanı sıra, dizinin reyting performansının da beklentilerin altında kalması bardağı taşıran son damla oldu.